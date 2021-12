Dolci e artigianato, domenica 12 dicembre il mercatino Santa Lucia ad Albaro - Genova 24

Genova. “Siamo un gruppo di famiglie che cura un orto collettivo nel quartiere di Albaro in Via Byron che ci è stato offerto gratuitamente dalle suore di casa Raffael che abitano il convento. All’interno ospitano famiglie indigenti, profughi, persone in difficoltà nel vero spirito caritatevole cristiano”, si presentano così le famiglie dell’orto con Suor Emmanuel Iannino, promotrici del mercatino di Santa Lucia in programma domenica 12 presso il portico della Chiesa delle Sacramentine in via Giorgio Byron.

Il programma

Alle 10 si aprirà il mercatino con tantissimi dolci (donati da le Fornarine e Dulcis in forno di Dara) antichità e artigianato. Alle 11 30 la Messa. Alle 16 la maestra montessori Stefania Agaccio raccontera’ ai bimbi la notte di S.Lucia sul sagrato della chiesa. Alle 17 ci sarà un piccolo concerto per chitarra e violino degli Amici di Paganini all’interno della chiesa (causa covid posti limitati accesso in ordine di arrivo). Gli eventi sono tutti gratuiti.