Discoteche chiuse, Sartori (Fdi): "A Capodanno feste private e senza controlli, aumenteranno i contagi" - Genova 24

Liguria. “La gente non rinuncerà a festeggiare il nuovo anno e la chiusura delle discoteche e dei locali da ballo non farà altro che spostare chi vuole divertirsi in feste private dove non ci sarà possibilità di tracciamento e dove le misure di precauzione saranno abbassate alle soglie minime se non nulle”.

È contrario Augusto Sartori, responsabile di Fratelli d’Italia in Liguria del dipartimento locali notturni e ristorazione, riguardo alla decisione del governo di chiudere le discoteche a Capodanno.

Una misura che fa parte del decreto Natale, approvato dopo la risalita dei contagi, ma che secondo Sartori creerà un notevole danno economico al settore visto che le feste natalizie pesano sul comparto circa per un 15% del fatturato annuale: “Vediamo come molti saranno costretti a chiudere lasciando a casa migliaia di dipendenti”, evidenzia.

“Per le discoteche ed i locali notturni il 2022 inizierà come è passato e si è concluso il 2021: nella totale incertezza e con la prospettiva di vedere un settore che occupa oltre 200 mila professionisti completamente distrutto”.

“Esprimo la massima solidarietà – aggiunge – a chi nel settore dei locali da ballo, discoteche e del divertimento notturno si vede tolta la possibilità di lavorare, ma senza la prospettiva di un reale e funzionale ristoro. A loro è riservato il ruolo di capro espiatorio, ma sono solo vittime di un terrorismo psicologico che colpisce loro insieme a tante altre categorie dell’accoglienza e del divertimento. Non lo dico io, ma le migliaia di disdette per prenotazioni in ristoranti, alberghi, viaggi, teatri che si vedono ancora in queste ultime ore”.

“Questo è il Natale del super green pass che di rinforzato vede solo la crisi economica ed occupazionale di molte attività”, conclude Sartori