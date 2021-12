Digitale e imprese: coperte fino al 70% le spese per la digitalizzazione - Genova 24

Il 2022 inizierà tra 4 giorni e, come sempre, ci ritroviamo a stilare la lista dei buoni propositi per l’anno nuovo.

Ma non siamo soli…anche l’Europa è alle prese con gli obiettivi 2022!

Sappiamo che, uno dei più importanti per la ripresa economica del territorio, sarà quello di portare nelle aziende e nella vita di tutti noi più digitalizzazione e più tecnologia.

Ma come pensa di fare?

Semplice: coprendo fino al 70% le spese per i progetti che avranno l’obiettivo di integrare i sistemi e i servizi digitali all’interno delle imprese, ma anche della pubblica amministrazione e della sanità.

Le aziende potranno acquistare strumenti per introdurre l’intelligenza artificiale nell’impresa, come l’utilizzo dei chatbot all’interno del proprio sito, ma anche attrezzature per una connessione più potente.

La pubblica amministrazione potrà introdurre l’e-government, per migliorare l’efficienza dei servizi forniti ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici, utilizzando tecnologie dell’informazione.

Anche l’assistenza sanitaria potrà essere digitalizzata, investendo in strumenti tecnologici per migliorare la prevenzione e stimolare l’interazione con gli operatori sanitari.

