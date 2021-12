Derby Genoa-Sampdoria in diretta testuale: Destro accorcia le distanze (1-3) - Genova 24

Genova.

78′ Il Genoa accorcia le distanze: Destro colpisce di testa infilandosi tra due avversari

76′ Finisce la partita di Thorsby. Dentro Chabot

73′ Fuori Hernani, fischiatissimo, dentro Portanova

68′ Fuori Bereszynski per Dragusin e Gabbiadini per Verre

67′ Gabbiadini! Terza rete della Sampdoria convalidata dopo l’iniziale annullamento di Doveri per un sospetto fuorigioco. Ripartenza favorita da un lancio dalla difesa, Caputo scatta e vede il compagno: sinistro a rete, favorito da una deviazione che mette fuori gioco Sirigu.

65′ Ancora Pandev si porta a spasso quattro avversari e serve Destro libero in area, l’attaccante colpisce male il pallone favorendo Audero

64′ Occasione Genoa: Cambiaso mette in mezzo, Pandev riesce a girarsi nell’area piccola, una gamba blucerchiata devia quel tanto che basta per far spegnere la palla in calcio d’angolo

56′ Nel Genoa entrano Destro e Vasquez per Ekuban e Masiello

50′ Raddoppio della Sampdoria: tap in facile di Caputo su respinta corta di Sirigu dopo il diagonale di Candreva.

48′ Occasione Genoa: Hernani spreca tutto con un destro sopra la traversa da posizione favorevolissima: un rigore in movimento

46′ Si riparte. Palla al Genoa

Finito il primo tempo al Ferraris. Sampdoria in vantaggio grazie all’uomo del derby: Gabbiadini segna per la terza volta consecutiva. I rossoblù pagano ancora una volta la scarsità di opzioni in attacco e qualche ingenuità difensiva di troppo. Blucerchiati più grintosi sinora.

45′ Due minuti di recupero

45′ Occasione Sampdoria: Criscito perde una palla a centrocampo e ne approfitta Candreva. Cross in area per Caputo che spara alto sopra la traversa.

43′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Genoa la palla arriva a Criscito, che prova a crossare. La palla è lunga per tutti e Audero agguanta la sfera senza problemi.

35′ Ammonito Thorsby

33′ Cross di Bereszynski dopo aver fatto fuori Hernani, colpo di testa di Thorsby, Sirigu blocca.

29′ Ancora un colpo di testa di Gabbiadini in area di rigore. Palla alta.

26′ Calcio d’angolo per la Sampdoria dopo una respinta di Cambiaso su cross di Bereszynski. Vanheusden allontana di testa.

21′ Colpo di testa di Thorsby, lo scandinavo si era inserito nel cuore dell’area di rigore e ha intercettato un pallone che si era impennato dopo una manovra sulla sinistra da parte di Augello e Gabbiadini. Palla fuori.

18′ Ora è il Genoa a spingere. Altro calcio d’angolo non sfruttato dalla squadra di Shevchenko.

15′ Calcio d’angolo per il Genoa: il cross di Hernani respinto dalla difesa blucerchiata. Il corner si risolve in un nulla di fatto per i rossoblù

7′ Sampdoria in vantaggio con un colpo di testa di Gabbiadini. Cross di Candreva e palla dove Sirigu non riesce ad arrivare

2′ Problemi per Sturaro, stordito e ferito da uno scontro con Thorsby. Il giocatore è dovuto uscire perché sanguinante proprio all’altezza dell’occhio.

1′ Partiti. Calcio d’inizio per la Sampdoria

Due grifoni appeesi con la bandiera di Genova su sfondo completamente blu da una parte, una sbandierata con uno striscione eloquente “Oltre ogni ostacolo” dall’altra. Le due gradinate accolgono così le squadre in campo. I giocatori della Sampdoria vanno ad applaudire in blocco i propri tifosi.

Due gradi di temperatura e parecchio vento al Ferraris per il derby tra Genoa e Sampdoria. Le formazioni ufficiali vedono nel Genoa il ritorno di Criscito titolare insieme a Vanheusden e Masiello in difesa e Destro in panchina. In attacco Shevchenko ha scelto Pandev ed Ekuban. Anche Sturaro titolare a centrocampo insieme a Hernani.

Nella Sampdoria l’unico vero dubbio era sulla coppia d’attacco e D’Aversa ha deciso di schierare Gabbiadini e Caputo. A centrocampo presenti sia Silva sia Ekdal.

Genoa-Sampdoria 0-3

Reti: Gabbiadini 7′; Caputo 50′; Gabbiadini 67′

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Masiello (56′ Vasquez), Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani (73′ Portanova), Cambiaso, Pandev, Ekuban (56′ Destro).

A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Behrami, Bani, Biraschi, Kallon, Touré, Galdames.

Allenatore: Shevchenko

Sampdoria: Audero, Bereszynski (68′ Dragusin), Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Thorsby (76′ Chabot), Ekdal, Silva, Caputo, Gabbiadini (68′ Verre).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Ciervo, De Paoli, Askildsen, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Murru

Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: Thorsby (S)

Spettatori: 19.983 per 468.547 euro