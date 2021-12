Depositi costieri a Sampierdarena, il partito comunista: "Noi a fianco degli abitanti di Sampierdarena" - Genova 24

Genova. Il Partito Comunista di Genova e l’associazione Cumpanis “sono al fianco dei cittadini di Sampierdarena, che oggi presidieranno piazza Montano per protestare contro il piano di ricollocazione dei depositi chimici, attualmente a Multedo, presso Ponte Somalia”. Lo dice il partito in una nota.

“Una scelta che, come denunciato da comitati e associazioni, comporta un alto tasso di rischio per gli abitanti delle zone circostanti e per i lavoratori portuali” spiegano i militanti che sottolineano come “Non è poi chiaro il motivo che spinge a spostare il petrolchimico a Sampierdarena e non in altre aree, ad esempio Vado o la Diga, dislocazione, quest’ultima, che consentirebbe anche il rispetto del piano di rischio presentato dallo stesso gruppo che controlla Superba per il porto di Ravenna: impianti a 800 metri dalle case.”

“In questa situazione – conclude la nota – a fare le spese dello spostamento saranno ancora una volta i lavoratori e i cittadini di Sampierdarena, quartiere proletario, che fa parte delle periferie non riabilitate dalle attività turistiche”.