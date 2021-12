Depositi chimici, via libera al trasferimento a Sampierdarena. Rappresentante del Comune si astiene - Genova 24

Genova. Dopo una riunione fiume durata diverse ore, passa la delibera sul trasferimento dei depositi chimici oggi a Multedo presso gli spazi di ponte Somalia nel porto di Sampierdarena.

Tre i voti a favore arrivati durante la seduta del Comitato Portuale, espressi dal presidente dell’Authortiy Paolo Signorini, Andrea La Mattina, rappresentante di Regione Liguria e Cristoforo Canavese, in rappresentanza del Comune di Savona. Astenuti invece Sergio Liardo, Capitaneria di Porto, e Giorgio Carozzi, rappresentante di Comune di Genova, promotore del progetto, e Città Metropolitana.

Il voto favorevole è però condizionato ad una serie di approfondimenti che dovranno essere affrontati a breve giro e che riguardano aspetti tecnici, di sicurezza e sui meccanismi di spesa legati ai famosi 30 milioni di finanziamenti pubblici stanziati per il programma straordinario per le opere previsto a seguito del crollo di Ponte Morandi.

“Il Comitato di Gestione nella riunione odierna ha dato mandato agli uffici di destinare 30 milioni di euro del Programma Straordinario alla ricollocazione dei depositi chimici e di definire gli atti demaniali in accoglimento dell’istanza presentata da Superba S.r.l. per la ricollocazione degli stessi presso Ponte Somalia ribadendo la necessità della tenuta dei livelli occupazionali e dello sviluppo dei traffici – si legge nel comunicato stampa dell’Autorità di Sistema Portuale – La decisone del Comitato è stata presa a valle del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Consultiva in considerazione dell’urgenza e della strategicità dell’intervento e previo respingimento delle due istanze concorrenti proposte da C. Steinweg-GMT e CSM, e da Silomar, Sampierdarena Olii e SAAR Depositi Portuali con la motivazione che la ricollocazione dei depositi chimici costituisce un obiettivo strategico imprescindibile e connotato da un più rilevante interesse pubblico rispetto alle predette soluzioni. Nel dare mandato al Presidente di formalizzare l’accordo sostitutivo per la ridislocazione su ponte Somalia dei depositi chimici Superba/Carmagnani, il board di AdSP ha sottolineato che il suddetto accordo resta subordinato al via libera all’ATF da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

Nel pomeriggio contrario al progetto si era espressa la Commissione consultiva (il cui parere non è vincolante) con i sei voti contrari di terminalisti e sindacati, l’astensione di Confindustria e spedizionieri, e tre a favore (AdSP, autotrasportatori e armatori). Nonostante il voto nettamente contrario, però, Signorini ha comunque deciso di portare al tavolo del Comitato la pratica, poi passata in serata.

La vicenda però non è ancora chiusa definitivamente: su tutta l’operazione, infatti, sono già al lavoro i legali di cittadini e municipio e dei terminalisti, che hanno promesso ricorsi e impugnazioni. Senza contare quelli che potrebbero sorgere a seguito dell’esclusione delle istanze concorrenti presentante nei giorni scorsi per ottenere la concessioni degli spazi di ponte Somalia, incastonato al centro del porto di Sampierdarena.