Depositi chimici, Sampierdarena scende in piazza: il presidio giovedì in piazza Montano - Genova 24

Genova. Dalle parole ai fatti. Dopo le animate proteste di questi giorni, dopo le contestazioni al sindaco Bucci e le oltre mille firme raccolte per sottoscrivere un documento tecnico contro la decisione di comune e autorità portuale, i cittadini di Sampierdarena (e non solo) scendono in piazza per dire no ai depositi chimici a ponte Somalia.

Il presidio di protesta è stato lanciato dal presidente del municipio II centro ovest Michele Colnaghi: “Il sindaco prosegue per la sua strada senza ascoltare il Municipio, la cittadinanza, i Comitati , le Associazioni, i sindacati e tutti coloro che in modo compatto si stanno opponendo alla folle idea di posizionare a San Pier d Arena i depositi chimici – scrive in un post su facebbo – è giunto il momento di scendere in piazza per parlare della situazione e dare un altro segnale concreto che non ci piegheremo, e non ci arrenderemo, la nostra salute non è in vendita”.

L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle ore 17,30 in piazza Montano, nel cuore viario del quartiere, dove i cittadini e i residenti daranno vita al presidio di protesta. Nel frattempo, nella giornata di ieri, il municipio ha depositato il documento, sottoscritto da oltre mille persone in poche ore, che mette nero su bianco tutte le ragioni tecniche, ambientali e legate alla stessa operatività portuale, che si oppongono alla soluzione trovata per il ricollocamento dei depositi chimici oggi a Multedo, presso ponte Somalia, nel centro del porto di Sampierdarena.