Depositi chimici, oggi la decisione: il volantinaggio di protesta sotto Palazzo San Giorgio - Genova 24

Genova. Una cinquantina di persone da questo pomeriggio stanno “assediando” in maniera pacifica Palazzo San Giorgio, dove nelle prossime ore sarà presa la decisione sul futuro di ponte Somalia, dove, secondo i progetti del Comune di Genova, potrebbe sorgere il nuovo polo dei depositi chimici.

“Siamo qua a fare volantinaggio informativo per ricordare che questo sarà un problema non solo di Sampierdarena ma bensì di tutta la città – ha spiegato il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – oggi abbiamo optato per una presenza ridotta e simbolica, visto cosa sta succedendo in questi giorni, ma presto organizzeremo una manifestazione più robusta”.

In attesa del verdetto, che di fatto sembra essere scontato, i comitati affilano le armi legali: “Sono pronti due ricorsi – spiega Colnaghi – perchè i nostri legali hanno individuato diverse irregolarità su queste procedure e sul progetto. Siamo fiduciosi però che le istituzioni rivedano questa decisione”.

In questi giorni, infatti, sono molte le voci che si sono alzate contro questa ipotesi, a partire da molti player di spessore per la portualità genovese. Tanti i nodi da sciogliere, tra cui anche quello del lavoro, con i sindacati di fatto spaccati: da un lato, infatti, la concessione di Ponte Somalia a Superba e Carmagnani potrebbe limitare l’operatività della movimentazione delle merci rinfuse, con relativo meno lavoro, mentre dall’altro la mancata ricollocazione, secondo la Femca Cisl e la Filctem Cgil, che si oppongono all’opzione zero, sarebbe una perdita di posti di lavoro inaccettabile.

Presenti anche rappresentanti delle opposizioni, tra cui Cristina Lodi, che ha esortato il sindaco a rispondere alla 10 domande formulate dal Partito Democratico, e Stefano Giordano, del M5s, che da sempre si oppongono alla ricollocazione vicino le case di Sampierdarena.