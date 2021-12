Depositi chimici, dopo il via libera l'attacco del Pd: "Il porto obbedisce al commissario" - Genova 24

Genova. “Con il voto di ieri sera il Comitato di Gestione di Autorità di Sistema Portuale assume una decisione incomprensibile, che rischia di pregiudicare lo sviluppo del porto di Genova anche rispetto agli investimenti stanziati per la nuova diga foranea. Una decisione che giunge nonostante la contrarietà espressa dalla Commissione Consultiva di questo pomeriggio, che ha bocciato la proposta con soli due voti favorevoli”.

Questo il commento del Partito Democratico di Genova al via libera per il dislocamento in porto dei depositi chimici oggi a Multedo, commento diffuso con una nota stampa: “Attendiamo di conoscere le ragioni per cui il Comitato ha deciso di disattendere il parere dei lavoratori e degli operatori portuali, su una vicenda così delicata, a seguito di un’istruttoria brevissima, non sostenuta dai precedenti studi di fattibilità e senza alcun confronto con la città”.

“Le perplessità emerse nella Commissione consultiva, e in questi giorni espresse da ENAC, dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Capitaneria di Porto, pongono seri dubbi sulla fattibilità del trasferimento, e comunque mettono in guardia sul saldo occupazionale negativo che deriverà dall’operazione – prosegue la nota stampa – Consideriamo politicamente molto significative le astensioni in Comitato di Gestione del componente nominato dal Comune di Genova e della Capitaneria di Porto, su cui incombe l’arduo compito di modificare le norme che regolano la navigazione nel bacino di Sampierdarena”.

E poi l’attacco: “Siamo di fronte ad una scelta che smentisce la pianificazione del porto pregiudicandone lo sviluppo, che rompe la pace sociale nel Porto di Genova, che tradisce gli impegni di Autorità Portuale nel rapporto con la città. Siamo convinti che grazie ai finanziamenti del Decreto Genova e del PNRR si possano trovare soluzioni migliori, da calata oli minerali alla nuova diga, che non interferiscano con le attività portuali esistenti e abbiano minore impatto sulla città”.

“Il Sindaco-Commissario Bucci e il Presidente Signorini si assumono una responsabilità storica – conclude la nota – e dovranno renderne conto alla città, alla comunità portuale, ai lavoratori e ai cittadini genovesi, a partire dal Consiglio Comunale straordinario di cui abbiamo richiesto l’immediata convocazione”.