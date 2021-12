Depositi chimici, Bucci difende l'ipotesi Sampierdarena e a Grimaldi dice: "Se vuole svilupparsi in porto la porta è aperta" - Genova 24

Genova. “Sinceramente no, non me lo aspettavo”. Il sindaco di Genova Marco Bucci risponde così alla domanda se, oltre alla reazione dei cittadini di Sampierdarena, si aspettasse o meno le levate di scudi da parte di alcuni nomi importanti della logistica e della portualità sull’ipotesi di trasferimento dei depositi chimici da Multedo a ponte Etiopia, al terminal San Giorgio. “In realtà non mi aspettavo neppure che i sampierdarenesi la prendessero male perché questa è un’operazione che permetterà la riqualificazione di Multedo e al contempo quella di Sammpierdarena, ci saranno investimenti importanti per entrambi i quartieri”.

Dopo le critiche del presidente dell’Enac Pierluigi De Palma sul progetto sposato da Comune e Autorità portuale e basato su un’istanza di trasferimento di Superba e Carmagnani – le aziende chimiche che operano su Multedo – nei giorni scorsi sono arrivate le bordate della famiglia Grimaldi, gruppo di armatori, che prima ha parlato di “rischio di una nuova Beirut”, riferendosi all’installazione di cisterne con materiale infiammabile o esplosivo a 300 metri dalle case, e questa mattina – sulle pagine del SecoloXIX – con una lettera in cui chiede al ministero dei Trasporti e al Comando delle capitanerie di stoppare l’iter.

“Ho visionato la versione integrale di quella lettera – dice il sindaco Marco Bucci – e alcune considerazioni non mi trovano d’accordo, specialmente quelle su ciò che deve o non deve essere fatto in porto, il trasferimento dei depositi di Superba e Carmagnani a ponte Etiopia è compatibile con le attività di banchina, ma a Grimaldi dico che se come ha affermato è intenzionato a espandersi nel porto di Genova, a investire, a creare posti di lavoro noi siamo ben disposti a sederci attorno a un tavolo, la porta è aperta ma finora non abbiamo ricevuto richieste in tal senso”.

La lettera del gruppo Grimaldi al Mit, inoltre, mette in dubbio la legittimità dell’utilizzo da parte di Bucci commissario straordinario dei fondi del decreto Genova (30 milioni che il Comune e l’autorità portuale dovranno impegnare entro gennaio). “Quei soldi sono destinati a migliorare la logistica e la viabilità cittadina e questo succederà con il dislocamento, è noto inoltre che a Multedo, una volta liberati gli spazi delle aziende chimiche, sarà ricostruito il casello autostradale di Pegli”, risponde il sindaco.

Bucci aggiunge: “Inoltre l’attività commissariale riguarda anche la sicurezza delle persone e un ulteriore sviluppo di Superba e Carmagnani non sarebbe compatibile, a Multedo, con la sicurezza delle persone”.

Il sindaco in queste settimane ha trovato più ostacoli del previsto – e non solo a livello mediatico – in quella che avrebbe voluto essere una soluzione condivisa per mantenere una volta per tutte la promessa fatta al ponente genovese nel momento del suo insediamento a palazzo Tursi. Istanze concorrenti, manifestazioni, petizioni nonché la battaglia delle opposizioni.

In particolare è il Pd a suggerire che forse, quello a cui sta giocando Bucci è una sorta di messa in scena, “il sindaco sa benissimo che non potrà spostare a Sampierdarena i depositi, andrà a Multedo e dirà, signori ci abbiamo provato”.

“Mi sembra di avere dato prova del fatto che non sto affatto giocando, non saprei neppure come commentare delle affermazioni del genere – contrattacca – piuttosto chiedo al Pd di ricordarsi quale fosse la loro proposta, nel 2015, portare i depositi da Multedo al carbonile, sotto la Lanterna, ancora più vicino alle case di quanto non si sia a ponte Etiopia. Come mai oggi hanno cambiato idea?”.

“Non mi aspettavo questo tipo di reazioni dal mondo del porto, ma neanche da cittadinanza perché comunque ci sono 130 milioni per il quartiere, con il quale potremmo sistemare le principali direttrici viarie, con cui faremo parcheggi sotterranei e potremmo pensare alla copertura fonica di lungomare Canepa”.

Ma i cittadini contrari al progetto dicono di non avere intenzione di “barattare la loro salute o la loro sicurezza con investimenti che sarebbero stati dovuti comunque”. Marco Bucci afferma: Nessuno baratta niente, bisogna guardare ai risultati e il valore aggiunto di questa operazione è la riqualificazione di due quartieri in un colpo solo”.