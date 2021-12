Depositi chimici a Sampierdarena, Vince Genova sottoscrive mozione contro. Bucci sarà presente all'assemblea - Genova 24

Genova. Non si placarsi lo scontro sul tema dello spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena: in attesa dell’assemblea pubblica di questa sera, l’atmosfera politica si scalda con l’approvazione in Municipio Centro Ovest di una mozione contro la scelta del Comune di Genova sottoscritta anche dal gruppo Vince Genova, vale a dire la lista civica del sindaco Bucci.

Il testo della mozione presentato e discusso durante la seconda commissione del Municipio II centro ovest presieduta da Fabrizio Maranini, mette nero su bianco la contrarietà al progetto da parte del territorio, con una serie di motivazioni molto articolate, che vanno dalla salute pubblica alla incompatibilità con altre realtà industriali già presenti in loco, e impegnerà, una volta approvata dall’assemblea municipale (cosa praticamente scontata) il presidente a chiedere al sindaco di Genova “affinché egli adoperi tutti gli strumenti amministrativi del Comune di Genova al fine di adempiere all’obbligo primario di ogni Sindaco nei confronti dei cittadini in merito alla tutela della salute e della sicurezza pubblica”, e di avviare la richiesta di apertura della pratica di valutazione di impatto ambientale del progetto.

Il documento è stato sottoscritto da Partito Democratico, M5s, LeU e Potere al Popolo, e, come dicevamo, anche da Vince Genova. Astenuta Forza Italia, che si riserva di discuterne in aula, e contraria la Lega, che ha definito la mozione “confusa e poco chiara”. Il fatto che il municipio si esprimi democraticamente contro il ricollocamento all’interno dell’area portuale di Sampierdarena non è una novità, era già successo mesi fa quando questa soluzione era solo una delle ipotesi in discussione, ma a pesare dal punto di vista politico potrebbe essere la spaccatura almeno locale in seno alla maggioranza che guida la città (e che maggioranza non è in questo municipio) sul tema. Per quanto questo possa valere, visto la prassi ‘centralista’ che Tursi ha adottato in questi anni soprattutto su progetti di respiro cittadino.

E sale quindi l’attesa per l’assemblea pubblica di questa sera, assemblea convocata dal presidente del municipio Colnaghi e aperta a tutta la cittadinanza, dall’eloquente titolo “No ai depositi chimici a Sampierdarena’: confermata questa mattina anche la presenza dello stesso sindaco Marco Bucci che porterà alla riunione le ragioni di questa scelta. E per Sampierdarena, e tutto il ponente genovese, sarà sicuramente una serata lunga e rovente.