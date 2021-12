Depositi chimici, a Multedo l'assemblea pubblica sulla 'decisione': ci sarà anche il sindaco Bucci - Genova 24

Genova. “Secondo tempo: la decisione”. Questo il titolo dell’assemblea pubblica lanciata dai comitati di Multedo per aggiornare la popolazione sulla vertenza dello spostamento dei depositi chimici: un titolo eloquente che segue le dichiarazioni che in queste ore si rincorrono sulla oramai quasi certa soluzione trovata dalla amministrazione civica di spostare gli impianti nel porto di Sampierdarena.

“Sono previsti interventi di tutte le istituzioni che hanno avuto un ruolo nella decisione e che avranno la responsabilità della realizzazione di questo progetto ormai atteso da decenni – si legge nel comunicato stampa del comitato ‘Multedo per l’ambiente’ – il sindaco di Genova, Marco Bucci,

informerà la cittadinanza di Multedo della decisione di delocalizzazione dei depositi di Carmagnani e Superba in una nuova area in ambito Portuale”.

Un annuncio che quindi potrebbe essere l’ufficializzazione definitiva di quanto si sta discutendo in queste ore sulla ricollocazione dei due impianti che si occupano di stoccaggio di derivati del petrolio. L’assemblea pubblica si terra il 15 dicembre alle ore 21 presso gli spazi gdel West Beach di Traversa Ronchi Ponente a Multedo: una riunione che però sarà preceduta il 10 dicembre dall’assemblea pubblica lanciata dal presidente del municipio II Michele Colnaghi per organizzare una linea di ‘opposizione’ all’ipotesi, oramai praticamente certa, di spostare i depositi a ponte Somalia nel centro del porto di Sampierdarena. Ci sarà bisogno dei tempi supplementari?