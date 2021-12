Deloitte Private, al via “Why Liguria – Laboratorio PNRR” per promuovere lo sviluppo di filiere e aziende del territorio della nostra regione - Genova 24

Genova. Deloitte Private lancia “Why Liguria – Laboratorio PNRR”, un laboratorio di idee e progettualità inclusivo delle varie competenze e rivolto ai settori economici presenti sul territorio ligure, per cogliere le opportunità di sviluppo e crescita che si presentano con l’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’avvio del PNRR è per tutte le regioni un’opportunità da comprendere, valorizzare e concretizzare. Grazie al supporto del network Deloitte, il Laboratorio PNRR può beneficiare di approfondimenti sistematici sugli interventi inclusi nel PNRR ed è aperto ai contributi di tutti gli stakeholder del territorio ligure con l’obiettivo di individuare spunti e opportunità concrete. Nel corso dell’evento di presentazione del Laboratorio PNRR a cui hanno partecipato alcuni dei principali attori del contesto economico ed istituzionale della Liguria, Deloitte Private oltre a illustrare una sintesi delle linee di intervento del PNRR ha fornito una lettura dell’attuale contesto macroeconomico ligure grazie ad alcune recenti ricerche.

Infatti, l’Osservatorio Deloitte Private sulla Liguria offre una sintesi di grande interesse sull’imprenditoria ligure grazie al monitoraggio di circa 4.000 aziende liguri, che occupano oltre 118.000 addetti per un fatturato aggregato di circa 36 miliardi di Euro. Dai dati dell’osservatorio emerge un tessuto economico ligure composto prevalentemente da PMI; in particolare il 42% è rappresentato da aziende di medie e piccole dimensioni, circa un 56% sono le micro imprese e solo un 2% sono le grandi imprese.

Dal campione osservato emergono 1.615 aziende, definite “i bravi”, che evidenziano un trend positivo di performance nel periodo 2016-2020 con dati in crescita nei cinque anni per quanto riguarda il fatturato (+38%), l’Ebitda (+46%) e il numero addetti (+22%). In questo gruppo sono state selezionate 50 aziende “best performer”, definite “i bravissimi”, che evidenziano dati di crescita nel periodo 2016-2020 per quanto riguarda il fatturato (+61%), l’Ebitda (+109%) e il numero addetti (+44%).

Dall’analisi è emerso che le aziende, definite “i bravi” e “i bravissimi”, hanno impostato strategie focalizzate su: una politica di sistematici investimenti su innovazione (56%), piani strutturati di formazione del personale (46%), sviluppo e condivisione di una strategia di medio termine (64%), ricorso a mezzi finanziari freschi sotto forma di investimenti di capitale proprio o da finanziamenti (38%), sensibilità green e riduzione dell’impatto ambientale (50%) valorizzazione delle tipicità del territorio (78%), strategie di internazionalizzazione per ricerca nuovi mercati (58%)

Gli elementi principali che emergono dall’Osservatorio, confermano un tessuto imprenditoriali ligure che presenta: il 14% delle aziende che individua, come basi del proprio vantaggio competitivo, la crescita legata all’internazionalizzazione, la scoperta di nuove frontiere e l’impegno nel promuovere una maggiore valorizzazione del territorio; l’11% delle aziende che è consapevole che la crescita non può prescindere dall’attenzione e salvaguardia dell’ambiente, dal rispetto delle politiche sociali e da un orientamento volto ad uno sviluppo sostenibile; il 13% delle aziende che individua l’importanza di mantenere alti standard qualitativi e della trasmissione delle conoscenze acquisite, oltre che delle tradizioni come elementi strategici per un reale vantaggio competitivo.

Secondo la ricerca di Deloitte Private sulle aspettative post-Covid dell’aziende liguri: il 62% delle aziende si aspetta un fatturato 2021 superiore al fatturato del 2020, il 58% delle aziende ha avviato iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale per cogliere le opportunità del PNRR, il 47% delle aziende punta sulla digitalizzazione e sull’investimento in nuovi prodotti per il rilancio, il 60% delle aziende si attende una riduzione dei tempi di spostamento di persone e merci a seguito del potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, il 67% delle aziende nel medio-lungo termine ha in programma investimenti in strumenti di digitalizzazione per l’implementazione delle tecnologie digitali.

L’Osservatorio Deloitte Private sulla Liguria fornisce una sintesi sulle strategie di crescita delle aziende ligure che si caratterizzano per: ricerca di nuovi mercati e internazionalizzazione. valorizzazione delle tipicità del territorio e delle tradizioni. riduzione impatto ambientale e sviluppo sostenibile.

Il Laboratorio PNRR opera inizialmente attraverso la composizione di tre gruppi di interesse riconducibili alle seguenti direttrici che identificano i principali asset dell’economia ligure: economia del mare, turismo, filiere e territori. Con questa impostazione, il Laboratorio PNRR, con il supporto di un team dedicato di Deloitte, è pronto ad accogliere, in modo inclusivo, ogni contributo di portatatori di interesse, attraverso l’elaborazione di contenuti, supportati da evidenze oggettive degli elementi qualificanti del territorio in chiave attuale e prospettica.

Il Laboratorio PNRR è un’iniziativa che rientra nell’ambito di “Why Liguria – il bello e il buono”, il progetto avviato nel 2015 da Deloitte Private, business solution di Deloitte rivolta alle piccole e medie imprese, familiari e non, e votato allo studio e alla valorizzazione del territorio ligure e delle sue aziende. “Le imprese liguri, come la maggior parte delle imprese italiane – ha dichiarato Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader Italia – confermano di essere pronte a dare il proprio concreto contributo al Sistema Paese nella grande sfida che si apre con l’avvio del PNRR. Rispetto alla digitalizzazione, la trasformazione tecnologica e la sostenibilità, tra i principali obiettivi del piano di rilancio Next Generation Eu, le PMI e le imprese familiari italiane hanno avviato un percorso di trasformazione che non comporta solo investimenti ma anche un cambiamento culturale e organizzativo la cui realizzazione è accelerata dal supporto dell’ecosistema privato e delle istituzioni del proprio territorio di riferimento.”

“Dall’avvio del progetto Why Liguria – ha aggiunto Eugenio Puddu, partner Deloitte e responsabile dell’ufficio di Genova – sono state realizzate diverse iniziative e ricerche grazie alla fondamentale e attiva collaborazione della business community ligure. In questo contesto, il Progetto Why Liguria si arricchisce del Laboratorio PNRR, che vuole essere un ulteriore strumento a disposizione dell’imprenditoria ligure per cogliere concretamente le straordinarie opportunità che si aprono per lo sviluppo del territorio con l’avvio del PNRR.”