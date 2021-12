Delitto Nada Cella, la madre: "Non muoio se non si arriva alla verità" - Genova 24

Chiavari. Ineffabile è il termine che si utilizza per indicare qualcosa di talmente grande che non si può esprimere a parole, qualcosa di indescrivibile, inspiegabile e indefinibile come il dolore di una madre per una figlia assassinata.

Silvana Smaniotto – madre di Nada Cella, la ragazza massacrata a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista per cui lavorava – prova a raccontare e dare un senso a qualcosa che un senso non ce l’ha; che ha ben poco a che fare con la razionalità e la capacità umana di comprendere ciò per cui non esistono istruzioni per l’uso.

“Non posso morire senza sapere cosa è successo”, dice Silvana con un filo di voce, gli occhiali da vista semi appannati dal respiro affannato, le mani che passano tra i folti capelli bianchi, seduta, composta, al tavolo della piccola cucina di casa, in via Piacenza, a Chiavari. Silvana compie 79 anni il 12 dicembre e da 25 cerca verità e giustizia per Nada. Statua di fronte alla vita, alla tragedia di una figlia che nessuno mai le darà indietro.

“Il nome Nada? Mio marito ed io l’abbiamo scelto perché è un nome corto, semplice, pulito, difficile da storpiare e abbreviare. Nada è Nada, non ci si può sbagliare“, racconta Silvana, abbozzando ora un sorriso mentre ripercorre mentalmente a ritroso momenti felici della vita.

Nomina sunt consequentia rerum e Nomen omen, sono due espressioni latine per intendere rispettivamente che i nomi sono conseguenti alle cose e che il destino è nel nome. Il nome Nada – che graficamente e foneticamente rimanda alla semplicità e concettualmente significa ‘speranza‘ – sembra incarnare alla perfezione il carattere di una ragazza umile, nell’accezione più nobile del termine, diretta, energica e determinata.

Ma è la speranza il fil rouge di questi lunghi 25 anni in cui Silvana sottolinea di essersi sì sentita come in carcere, dietro a sbarre fatte di silenzi e indagini infruttuose, ma al tempo stesso di non aver mai e poi mai perso la speranza. Per questo, ripete che non si darà per vinta per nessun motivo e che finché avrà le forze andrà sempre alla ricerca della verità. Un gesto d’amore immenso per una figlia che rimarrà figlia per sempre, anche se il corpo ormai è altrove, ma lo spirito vicino, pronto a sostenere la battaglia della madre fino all’ultimo respiro.

“In questi anni mi è capitato di sognare Nada diverse volte. La prima volta, ricordo, era seduta in cima ad una scala di marmo e indossava un bellissimo abito giallo. Mi aveva colpito il colore perché Nada solitamente vestiva con tinte dimesse, come il blu o il grigio. Così mi sono avvicinata e le ho chiesto il perché del giallo, ma lei per tutta risposta mi ha sorriso. E poi un’altra volta l’ho sognata di nuovo su una scala, questa volta a chiocciola, anche qui le ho provato a parlare ma lei mi rispondeva in inglese. Io non so l’inglese, quindi non la capivo, e lei scoppiava a ridere. Poi mi svegliavo di soprassalto e mi rendevo conto che era un sogno e che la mia Nada non c’è più”.

Solare e sorridente, questa era Nada, una ragazza di 24 anni piena di sogni e progetti, riservata e paziente, presente a se stessa, coscienziosa e in grado di tener lontano chi la infastidiva. “Se qualcosa non le andava bene, di certo non te lo mandava a dire, sapeva farsi rispettare, aveva il suo bel caratterino. Secondo me, la donna che ora è indagata, non si era presentata in ufficio da mia figlia solo una volta, come si dice, ma più di una. E chissà, molto probabilmente, mia figlia le avrà detto di smetterla di continuare ad andare lì. Ma questo io lo immagino, non posso saperlo”, dice Silvana.

Si mette le mani di fronte al viso, e dopo un silenzio che sembra lungo un’eternità, racconta tutto d’un fiato, con una lucidità disarmante, cosa è accaduto la mattina di lunedì 6 maggio 1996, uno spazio temporale ormai cristallizzato nella sua memoria, reso eterno dal racconto continuo e instancabile.

“Mi ero svegliata presto quella mattina, poi avevo richiuso gli occhi e quando l’ho riaperti mi sono resa conto che avrei fatto tardi a lavoro. Così Nada mi ha detto di non preoccuparmi. Si è alzata e vestita subito, ha preparato il caffè, e ha detto che mi avrebbe accompagnato lei in macchina. Siamo arrivate in centro, ha fermato l’auto in piazza dell’Orto, vicino alla scuola in cui lavoravo come bidella, e mi ha fatto scendere. ‘Grazie Nada’, le ho detto. E lei ha risposto ‘Prego, mamma’, in modo divertito. È stata l’ultima volta che l’ho vista viva“.

Il racconto si fa concitato, la voce si Silvana comincia a tremare, ed è sempre più difficile mantenere il distacco emotivo e concentrarsi sui fatti, sulla narrazione. Ma lei non si ferma, va avanti, oltre.

“Intorno alle 10 arriva una chiamata sul centralino della scuola, rispondo io. Era mio marito. ‘Bruno tutto bene?’ gli dico. ‘Come è andata a lavoro Nada questa mattina?’ mi dice. Io non capisco. ‘Credo in bicicletta, come sempre, perché?’. ‘Ha avuto un incidente, corri al pronto soccorso per capire cosa è successo. Io arrivo il prima possibile’. Così chiedo ad un collega di accompagnarmi in ospedale perché molto probabilmente Nada ha avuto un incidente in bicicletta. Entro in pronto soccorso e dico di essere la madre di Nada Cella, la ragazza che avuto l’incidente con la bici, ma tutti mi guardano senza dire niente. Ricevo solo sguardi bassi e nessuna risposta. Che persone maleducate, penso. Poi fermo un medico e ripeto di essere la madre della ragazza che ha avuto l’incidente. Ma il medico mi fa accomodare su una poltrona e mi inietta un calmante. Continuo a non capire. Voglio vedere mia figlia. Ma mi dicono che devono trasportarla d’urgenza al San Martino. Voglio vedere mia figlia, sono sua madre, ripeto con insistenza e rabbia. Così mi accompagnano dall’ambulanza, già pronta a partire per Genova, aprono lo sportello scorrevole e vedo Nada”.

Qui, un’altra piccola pausa, colma di dolore e rabbia, per poi concludere il racconto in un punto in cui nessuno mai vorrebbe arrivare, ma con cui occorre necessariamente fare i conti.

“Appena ho visto Nada ho cominciato a urlare. Tutti si sono girati, tutti mi guardavano. Io urlavo perché mia figlia era morta, l’ho capito subito guardandola in faccia. Poi un poliziotto mi ha spiegato che è stata colpita in ufficio, mentre lavorava. A quel punto ho pensato a mio marito, che doveva ancora arrivare in ospedale e pensava ancora che si trattasse di un incidente in bici“.

Nel nome della madre, della figlia e dello spirito umano. Il delitto di Nada Cella è un caso che urla e grida verità e giustizia.