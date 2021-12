Danza, musica e letture a favore di donne sostenute dal Centro per non subire violenza - Genova 24

Genova. Appuntamento venerdì 17 dicembre, alle 21.00 con uno spettacolo di danza, musiche e letture dal testo “Lettere da una tarantata” di Annabella Rossi nell’ex Abbazia di San Bernardino Salita di Carbonara. Il ricavato verrà utilizzato per borse lavoro a favore di donne sostenute dal Centro per non subire violenza.

“Il Centro Per Non Subire Violenza di Via Cairoli sostiene e agevola la fuoriuscita delle donne da situazioni violente -dice la presidente Elisa Pescio – Per essere libere dalla violenza le donne hanno bisogno di una propria autonomia economica. Spesso le donne oltre alla violenza fisica e psicologica, subiscono anche la violenza economica che porta ad una dipendenza economica che frena, ostacola la donna a intraprendere il percorso di fuoriuscita dalla violenza”.

La vice presidente Gabriella Grasso aggiunge: “Serate come queste hanno l’obiettivo di essere di sostegno alle donne che si rivolgono al nostro Centro attraverso una raccolta fondi. Il ricavato della serata andrà a sostenere l’attivazione di borse lavoro.”

Le coreografie sono di Silvia Della Scala insegnante di danze popolari e danzaterapeuta. Le musiche di Anna Cinzia Villani, NCCP, Kalascima, Maria Mazzotta, Orchestra popolare de La notte della Taranta, Alessia Tondo.

Dice Silvia Della Scala: “Lo spettacolo è basato sulla danza che accompagna la lettura di alcuni estratti da “Lettere da una tarantata”, testo che raccoglie le lettere che l’antropologa Annabella Rossi ha ricevuto da Anna, tarantata conosciuta a Galatina in occasione di San Paolo nel 1959”.

E continua: “La lettura di alcune parti di questo scambio epistolare ci permette di approfondire il tema del tarantismo, dispositivo simbolico rituale che poneva il malato (o pizzicato, o tarantato) al centro di una cura basata sulla musica e sulla danza, ma soprattutto legata alla comunità. Il morso del mitico ragno diventava dunque pretesto per palesare la sofferenza delle persone, permettendo una messa in scena del dolore e, conseguentemente, una presa in carico terapeutica da parte dell’intera comunità”.

E conclude: “Le danze, invece, sono create a partire dalla conoscenza delle tarantelle tradizionali, su reinterpretazioni contemporanee del repertorio musicale popolare italiano, non solo salentino”.

Per poter partecipare alla serata occorre essere muniti di Super Green Pass e prenotarsi via mail a eventipernonsubire@libero.it o mandare un messaggio su Whatsapp al numero 3478545646 scrivendo nome e cognome.