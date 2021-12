Dalle piante di strada ai modi di dire in “zeneize”: ecco i libri che raccontano Genova perfetti come regalo di Natale - Genova 24

Genova. Ci sono diversi modi per conoscere e scoprire una città, uno di questi è proprio attraverso i libri o i romanzi che ne descrivono strade, personaggi e atmosfere.

Genova, nei libri, assume tutto un altro aspetto e odore, intriso di realtà e fantasia. Fotografie, immagini e parole, sono infatti in grado di evidenziare e sottolineare particolarità o sfumature che altrimenti non salterebbero all’occhio.

Attraverso un piccolo tour tra alcune delle librerie indipendenti del centro storico, librai e libraie, hanno dedicato un minuto alla presentazione di un libro da cui più di tutti emerge il carattere di una città superba, nel vero senso della parola. I libri selezionati, dicono i librai, sono quelli più ricercati e ambiti dai genovesi, soprattutto in questo periodo di regali con il Natale ormai alle porte.

1. “Urla sempre, primavera” di Michele Vaccari

Il libro, presentato dalla libraia della libreria Book Morning, in via della Maddalena, è scritto da Michele Vaccari, autore genovese “che vale la pena leggere”, e ambientato in una Genova visionaria. I fatti narrati partono infatti dai giorni nostri per arrivare fino al 2043. si tratta di una storia distopica, ma anche di amore e lotta, il tutto arricchito da una lettura scorrevole e avvincente.

2. “Aroung Genova” e “Piante di strada – Erbario di Genova tra muri, creuze e marciapiedi” di Mario e Mariasole Calbi

“Due libri pubblicati dalla genovesissima e indipendente casa editrice Tuss – dice il librario della libreria L’amico ritrovato, di via Luccoli – non sono romanzi. Il primo, Piante di strada, è un prontuario con tutte le erbe spontanee che si possono trovare facilmente passeggiando lungo i marciapiedi della città. Regalo ideale per tutti gli appassionati di botanica ma non solo. L’altro invece, Around Genova, è molto divertente. Sono presente tantissime espressioni dialettali genovesi tradotte in inglese“.

3. “Genova sui muri – Basta strutto nella focaccia” di Tuss edizioni

Sempre della stessa casa editrice dei due libri precedenti, Tuss, la libraia della libreria Falso Demetrio, di via San Bernardo, consiglia Basta strutto nella focaccia. “Un volume di appartenenza, per noi abitanti del centro storico, finalmente ristampato. Alcune scritte presenti ora non esistono più se non all’interno del libro”.

4. “Genova bipolare” di Lara Caputo

“Genova bipolare è un’autoproduzione di Lara Caputo, illustratrice genovese, che delinea attraverso figure e immagini, la doppia anima della città. Vengono messe in luce non solo il carattere dei genovesi ma anche alcune caratteristiche proprie di Genova. Per esempio viene rappresentato chi scrive su tutti i muri e chi invece le scritte sui le cancella. E poi ci sono le rappresentazioni di quelle strade in cui ti sembra di volare, tipiche di Castelletto, in netto contrasto con i vicoli, stretti stretti in cui a malapena si vede la luce”, spiega la libraria della libreria Bookowski, di vico Valoria.

5. “Connessione a rischio” di Emanuela Mortari

Da non perdere anche Connessione a rischio di Emanuela Mortari. La protagonista è una programmatrice informatica, Gloria Ferrari, sexy a modo suo, autonoma, pochi amici ma ben selezionati, che finisce in un guaio di dimensioni internazionali per essersi invaghita di uno sconosciuto sul treno.

Tra stalking cibernetici, quartieri malfamati, scorci di Genova al di là dei cliché, questo libro tiene agganciati dalla prima all’ultima riga come un fumetto avvincente. E soprattutto insegna qualcosa di utile su come porsi di fronte al mondo dei dati personali, dei social e della cyber security. In attesa del secondo romanzo di Emanuela Mortari, sarà un regalo gradito.