Da oggi in 4 uffici postali di Genova è possibile prenotare l'accesso e azzerare le code - Genova 24

Genova. Da oggi con l’App Ufficio Postale è possibile verificare in tempo reale dal proprio dispositivo elettronico o pc l’affluenza presso gli Uffici Postali e prenotare direttamente l’ingresso riducendo il tempo di attesa. Il servizio permette di accedere nell’ufficio postale qualche minuto prima grazie ad una notifica che avvisa il cittadino dell’approssimarsi del proprio turno.

Il servizio è disponibile da oggi negli Uffici Postali di Genova 4, in Via Marassi 41, Genova 8, in Via San Fruttuoso 44/R, Genova 43, in Piazza Sebastiano Gaggero 4/R e Sestri Ponente, in Via Catalani 49/R.

Nell’App “Ufficio Postale” è possibile scegliere la sede postale abilitata al servizio, selezionare nella schermata iniziale “prenota ticket”, verificare l’affluenza e selezionare l’opzione “mettiti in fila”.

Il sistema rileverà la richiesta e, dopo essersi registrati o avere inserito le credenziali poste.it, verrà automaticamente generato un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato.