Culmv, la Fiom contro l'aspirante console Ciuffardi: "Alle riparazioni navali lavorano i metalmeccanici" - Genova 24

Genova. A 24 ore dall’uscita pubblica di Silvano Ciuffardi, numero due della Compagnia unica ma deciso questa volta a tentare la scalata e prendere il posto di Antonio Benvenuti, il primo stop all’aspirante console arriva dalla Fiom di Genova per un’affermazione che ai metalmeccanici della Cgil non è per niente piaciuta.

Ciuffardi infatti, intervistato dal Secolo XIX, indicando la necessità di rilanciare il lavoro dei camanlli aveva parlato della possibilità di allargare il lavoro dei soci per esempio all’area delle riparazioni navali.

Le replica della Fiom non si è fatta attendere: “In relazione alle dichiarazioni del candidato console della Compagnia Unica Paride Batini, signor Silvano Ciuffardi, sulla possibilità di lavoro della Compagnia nell’area del ramo industriale del Porto, la Fiom di Genova tiene a ribadire che in quell’area operano lavoratori metalmeccanici” dice il sindacato in una nota.

“Ribadiamo che, chiunque voglia operare in quell’area, non può pensare di farlo senza confrontarsi con i sindacati di riferimento dei lavoratori che li operano” precisa il segretario Stefano Bonazzi sottolineando come sul ramo industriale del Porto e sulle riparazioni navali “negli ultimi mesi sono state fatte troppe chiacchiere”.

Fiom Cgil Genova