Cronaca di un anno di cronaca: i giornalisti liguri raccontano il 2021 in un video - Genova 24

Genova. Un video per raccontare il 2021, attraverso le parole dei cronisti e le immagini dei fotoreporter della Liguria. Come ogni anno, con “Cronaca di un anno di Cronaca”, il tradizionale resoconto, realizzato dal Gruppo Cronisti Liguri, che ogni anno racconta i fatti più importanti dei 12 mesi, che è stato presentato ai Magazzini del Cotone di Genova.

“È stato un anno complicato, abbiamo dovuto lavorare in condizioni difficili, in piena pandemia – ha spiegato il presidente del Gruppo Cronisti Liguri Tommaso Fregatti – i cronisti stanno sulla strada 365 giorni l’anno, ma siamo riusciti comunque a portare a casa i lavoro importante. Anche perché il 2021 non è stato solo Covid maxi si al occupati del processo Morandi, del femminicidio di Clara Ceccarelli, alle morti sul lavoro, al caso Grillo, insomma è stato un anno pieno di cronaca”. Non mancano, però le preoccupazioni per alcune misure che potrebbero complicare il lavoro dei giornalisti.

“Questo nuovo decreto sulla presunta colpevolezza rischi di essere un ulteriore bavaglio – prosegue Fregatti – e pur nel rispetto delle indagini continueremo a combatterlo per fare in modo che il diritto di cronaca venga tutelato”. Nel corso dell’incontro è stato assegnato a Marco Balostro, fotoreporter del collettivo di fotografi genovesi “Freaklance”, da anni in servizio a Il Secolo XIX , il premio “cronista 2021”, per aver raccontato negli ultimi anni tutti i momenti cruciali della cronaca cittadina dalle alluvioni, al crollo della Torre Piloti fino alla tragedia del Ponte Morandi. A Marco Grasso, invece, è stato assegnato il premio Natalino Famá, per le inchieste sul crollo di Ponte Morandi e per la tragedia del Mottarone. Il Gruppo Cronisti Ligure ha inoltre assegnato un riconoscimento alla famiglia di Paolo Micai, giornalista professionalità e cineoperatore genovese, morto dopo aver contratto il Covid, e uno a Bruno Rossi, papà di Martina Rossi, caduta da un balcone in Spagna per sfuggire a una violenza sessuale.

Alla cerimonia hanno partecipato fra agli altri il prefetto Renato Franceschelli, il procuratore facente funzioni Francesco Pinto, il procuratore generale Roberto Aniello, i vertici delle forze dell’ordine e il vicesindaco Massimo Nicolò. In sala molti colleghi assunti o precari. Presente il direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi, il direttore della sede locale dell’Ansa Paolo Mori. Tra gli interventi quelli del presidente dell’ordine dei giornalisti Filippi Paganini e del segretario dell’associazione ligure dei giornalisti Fabio Azzolini.

Il video è stato realizzato dal Gruppo cronisti liguri con contributi di Tommaso Fregatti e Astrid Fornetti (Il Secolo XIX), Katia Bonchi e Giulia Mietta (Genova24), Antonio Zagarese (Rai) e Luca Zennaro (Ansa).