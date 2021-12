Croce Rossa, al via i nuovi programmi di servizio civile: 58 posti disponibili nel Tigullio - Genova 24

Chiavari. È disponibile il nuovo programma di Servizio civile universale “Insieme per gli altri” per l’anno 2022/2023 nel quale saranno coinvolti i comitati della Croce Rossa di Chiavari, Cicagna, Cogorno, Gattorna, Riva Trigoso, e il Comune di Cogorno con 58 posti disponibili.

Progetti

– Progetto C.R.I. “Aiuto per la vita” – Settore Assistenza (trasporti sanitari) 44 posti disponibili;

– Progetto C.R.I. “Protezione sul territorio” – Settore Protezione Civile 10 posti disponibili;

– Progetto Anci “Solidarietà e anziani Comune di Cogorno” – Settore Assistenza 4 posti disponibili.

Saranno aperte fino al 26 Gennaio alle ore 14:00, le iscrizioni per la selezione di volontari da impiegare in attività di servizio civile presso le sedi C.R.I. sopra indicate.

Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on-line attraverso questo sito con l’utilizzo del proprio SPID.

I volontari impegnati nel servizio civile riceveranno, a fronte di un impegno di 1145 ore/anno (25 ore/settimana) l’importo mensile di Euro 444,30.

I volontari selezionati riceveranno una formazione specifica e saranno inseriti in un percorso di crescita personale e professionale, con un percorso aggiuntivo di tutoraggio per facilitare l’accesso al mondo del lavoro.