Caos barelle all'ospedale Galliera: ambulanze bloccate per ore e servizio di soccorso a rischio - Genova 24

Genova. Ancora problemi per il pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Non si è risolta, infatti, quella che oramai è una vera e propria “crisi delle barelle“, con decine di ambulanze delle pubbliche assistenze genovesi costrette a lunghe attese davanti all’ospedale prima di rivedere le proprie dotazioni restituite e quindi poter tornare nuovamente operative.

Genova24 aveva già raccolto il mese scorso la denuncia di alcuni croci cittadine ridotte a fare letteralmente i salti mortali per assicurare la copertura territoriale del servizio e con i militi costretti straordinari sui turni per recuperare le barelle delle ambulanze usate dall’ospedale per sopperire la mancanza interna. Oggi una nuova giornata al limite, con ancora un intasamento di ambulanze “sospese” e temporaneamente “fuori servizio”.

“Addirittura ci è stato chiesto di accompagnare noi i degenti tra i reparti – ha spiegato al microfono di Genova24 una volontaria della Croce Verde di San Gottardo -. Ovviamente questa è una responsabilità che non ci possiamo prendere, ma siamo costretti a stare qui fermi per ore aspettando che ci restituiscano la nostra barella”. Alcuni volontari raccontano di attese superiori alle 3 ore per poter ripartire: “In questo modo – aggiungono – alcune zone della città restano scoperte perché le ambulanze non possono rientrare e si allungano i tempi di soccorso perché magari deve arrivare un mezzo da un quartiere più lontano. A volte 10 minuti possono salvare la vita”.

I numeri dell'attesa nei pronto soccorso genovesi registrati oggi pomeriggio

Nei fatti questa emergenza è cosa nota da diverso tempo, già in epoca pre-Covid, e puntualmente si verifica seguendo le ondate di accesso ai punti di soccorso della città, ma in qualche modo tocca in particolare l’ospedale di Carignano. Durante il momento di maggior stallo delle auto mediche, infatti, in attesa al pronto c’erano 20 persone in attesa, con 48 pazienti in visita solo al Galliera, mentre al San Martino si contavano rispettivamente 32 persone in sala d’aspetto e 51 in visita.

Ma perché proprio al Galliera il problema si verifica così spesso? Da quanto fa sapere la direzione sanitaria, interpellata da Genova24, sono diversi i fattori che influiscono. Anzitutto il “normale” iperafflusso del pronto soccorso per patologie non gravi dopo il weekend senza medici di famiglia, un fenomeno che l’anno scorso si era molto ridotto grazie all’effetto dissuasore del Covid e che adesso è tornato ai livelli consueti.

Ma soprattutto, spiegano dall’ospedale, in questi giorni sono in corso complesse procedure di riorganizzazione che riguardano due reparti di medicina interna. Si tratta di una serie di spostamenti da un reparto all’altro legati all’aumento dei pazienti Covid, oggi arrivati a 66 su una disponibilità di 64 posti letto dichiarati ad Alisa. Per questo motivo oggi si è verificata una carenza di posti letto e quindi barelle per effettuare i trasbordi: di conseguenza ne ha risentito il pronto soccorso.

A peggiorare la situazione sarebbero anche le caratteristiche strutturali del Galliera, dotato di grandi cameroni con un solo bagno condiviso, situazione che impedisce di radunare troppi pazienti nello stesso ambiente. Per gli stessi motivi la cosiddetta “camera calda“, il locale dove dovrebbero entrare le ambulanze per scaricare i pazienti al riparo dalle intemperie, viene occupata tuttora dalle persone in attesa sulle barelle delle ambulanze.

Nel tardo pomeriggio il problema si è risolto e la maggior parte delle ambulanze è riuscita a riprendere servizio. L’ospedale Galliera “ringrazia le pubbliche assistenze per la pazienza di questi giorni”.