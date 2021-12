Cremagliera di Granarolo di nuovo ferma per guasto, residenti infuriati: "Neanche un messaggio" - Genova 24

Genova. La ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo è di nuovo ferma per guasto. A riferirlo solo gli stessi abitanti del quartiere che stamattina hanno trovato l’impianto chiuso e si sono visti costretti a scendere verso il centro cittadino a piedi o – per chi poteva – con altri mezzi. Da quanto si apprende, si tratterebbe di un problema al sistema frenante.

“Non hanno inviato neanche messaggi per avvertire – tuona Angela Aicardi, del comitato dei residenti di Granarolo -. È ferma da ieri sera. Hanno avuto tutto il tempo per avvertire. Si vede che non contiamo proprio niente”. Le fa eco Francesca Campanella: “Stamattina ho aspettato invano, non c’era nemmeno un messaggio sulla fermata. Sono infuriata, ho perso anche il treno”.

Amt conferma che la cremagliera è ferma per un problema tecnico e che è stato attivato il servizio sostitutivo G1. I tempi di ripristino, secondo quanto si apprende dall’azienda, non dovrebbero essere particolarmente lunghi.

Si tratta dell’ennesimo guasto per l’impianto storico che collega Principe al borgo di Granarolo rappresentando non solo un’attrazione turistica, ma di fatto l’unico mezzo di trasporto per molte case costruite lungo il suo percorso e raggiungibili altrimenti solo a piedi. La cremagliera aveva riaperto solo due settimane fa dopo sei mesi di lavori (e cinque mesi di ritardo) per la manutenzione straordinaria del tratto Principe-via Bari. Lavori che dovevano terminare a luglio, ma alcune necessità emerse in corso d’opera e la crisi delle materie prime che aveva rallentato la fabbricazione dei nuovi componenti hanno dilatato i tempi.

“Il risultato finale è una cremagliera adeguata ai più recenti standard di sicurezza e completamente rinnovata“, garantiva Amt nel comunicato che annunciava la riapertura integrale. La vettura impiegata è la numero 1, mentre la numero 2 sembrava sul punto di tornare in servizio sei mesi fa dopo un travagliatissimo intervento di restauro durato complessivamente 19 anni. L’impianto, come anche tutti gli ascensori e le funicolari di Genova, sarebbe fruibile gratuitamente dallo scorso 1° dicembre nell’ambito di una sperimentazione avviata da Comune e Amt.