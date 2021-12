Covid, Toti: "Dire no alle feste di capodanno in piazza è un elemento di prudenza" - Genova 24

Genova. Dire no alle feste in piazza per Capodanno “sicuramente è un elemento di prudenza opportuno. L’anno scorso eravamo tutti chiusi nelle nostre case senza nemmeno poter vedere i familiari ma quest’anno ognuno potrà trascorrere il suo Capodanno nei locali, nei ristoranti e nelle case private. Certo, ammucchiare in piazza molte migliaia di persone che con lo spirito della festa si abbracciano e festeggiano insieme sarebbe stato in azzardo di troppo cui possiamo rinunciare”.

Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, che è anche assessore regionale alla sanità, a margine della sua visita al mercatino natalizio in piazza de Ferrari.

“Stiamo riprendendoci la nostra libertà – ha detto – cerchiamo di fare in modo che nessun evento azzardato ci faccia fare un passo indietro. La zona gialla non mi preoccupa” perché “non comporta alcuna limitazione diversa da quelle già in vigore in questa città come la mascherina all’aperto. Per il resto cinema, teatri, ristoranti e musei… tutto quello che possiamo fare oggi lo facciamo anche in zona gialla”.

Zona gialla che significa “che abbiamo superato il 10% di occupazione delle Intensive e il 15% delle aree mediche. Sottolineo le percentuali, elementi molto prudenziali che abbiamo inserito prima dell’estate come termometro del Covid. Vuol dire che il virus c’è e bisogna stare attenti ma nel 2020 avevamo quasi il 100% dei posti occupati nei nostri ospedali”.