Covid, torna la bufala del bonus da 120 euro della Regione Liguria per chi "resta a casa" - Genova 24

Genova. La disinformazione ha mille sfumature, a volte le “bufale” vengono orchestrate per indirizzare il pensiero, a volte per portare clic a un determinato sito web, a volte sono veicolate con precisione certosina da macchine delle cosiddette fake news, altre volte si diffondono quasi autonomamente a causa di inconsapevoli o poco attenti “portatori”.

Ed ecco che, ad esempio, la notizia “non notizia” dell’esistenza di un bonus da 120 euro al giorno per chi deciderà di restare a casa, e quindi di non visitare parenti o amici, durante le vacanze di Natale, è tornata in auge sui social proprio in questi giorni, con alcune variazioni sul tema

Su Facebook, Telegram e Whatsapp sta tornando a girare una catena, declinata sulla realtà ligure, secondo cui la Regione avrebbe appunto stanziato fondi per un bonus Covid dedicato a chi deciderà di contribuire a limitare i contagi. Quindi di restare a casa propria.

Ovviamente si tratta di un esempio di disinformazione. E neppure nuovo di zecca. Questo tipo di contenuto era già girato sui social nel dicembre 2020 e poi di nuovo a marzo 2021, solo che al porto della Regione Liguria c’era la Regione Lombardia.

In realtà era nato, anche se con altro aspetto, come post ironico – il link a cui si rimanda per scaricare il modulo per aderire al bonus è una burla – ma in molti lo hanno condiviso credendo che fosse reale.

Un meccanismo che spesso scatta nella rapidità dell’utenza su internet e che, anche in questo caso, si è trasformato in un corto circuito mediatico.