Covid, richiamo con Johnson & Johnson dopo due dosi di Pfizer o Moderna, via libera dall'Ema - Genova 24

Liguria. Sì alla dose di richiamo del vaccino Johnson & Johnson per gli over 18, potrà essere somministrata almeno due mesi dopo l’ultima iniezione. È questo quanto concluso dall’Agenzia Europea del farmaco (Ema) che ha dato il via libera al ‘booster’ di Jassen.

Durante la valutazione, l’Ema ha preso in considerazione “i risultati su oltre 14 mila adulti che hanno ricevuto una seconda dose di vaccino Covid Janssen o un placebo a 2 mesi di distanza dalla dose iniziale”.

Ma non solo, l’altra novità è rappresentata dal fatto che il vaccino J&J, secondo l’Ema, potrà essere utilizzato anche come terza dose per chi si è già sottoposto alle due iniezioni di Pfizer o Moderna.

Si andrebbe così ad ampliare la quantità di vaccini disponibili per la terza dose (attualmente vengono utilizzati solo i farmaci a mRna) anche se resta da capire se Aifa deciderà di procedere in tal senso. In Italia, infatti, i vaccini Johnson & Johnson (e Astrazeneca), dopo alcuni casi di trombosi, erano stati vietati per i giovani e somministrati solo agli over 60.