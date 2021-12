Covid, primo caso di variante Omicron riscontrato in Liguria - Genova 24

Genova. Anche in Liguria è stato riscontrato il primo caso di Omicron, l’ultima variante di Covid indicata come particolarmente virulenta anche se ancora non è chiaro quali siano gli effetti a livello di sintomi e il comportamento di fronte ai vaccini.

A comunicare la scoperta è stata, nel pomeriggio, la direzione del policlinico San Martino di Genova. “Grazie alla segnalazione della dottoressa Bianca Bruzzone e del professor Andrea Orsi, operativi presso il laboratorio di Igiene diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata questo pomeriggio, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron”.

“Il sequenziamento – si legge nella norta – è derivato da approfondimenti su un caso di positività riscontrato su una donna di 71 anni residente ad Andora, reduce da un viaggio di piacere in Sudafrica. La donna non è ad ora ricoverata, ha effettuato due dosi di vaccino e presenta una bassa sintomatologia”.

A quanto si apprende la 71enne era partita con un viaggio organizzato da un’agenzia che si occupa di luxury travel e ha sede in Germania. E’ in corso, da parte degli operatori sanitari, il tracciamento relativo ai contatti della paziente.

La variante è stata individuata velocemente poiché i laboratori del San Martino si erano già dati come metodo di lavoro per indirizzare il sequenziamento quello di concentrare le ricerche della Omicron su chi provenisse da paesi “a rischio” – e il Sudafrica è, a torto o a ragione, la nazione chiave della variante, oppure su cluster particolarmente numerosi e rapidi.

A oggi in Italia i casi da variante Omicron sono 27 ma l’epidemia di Covid resta trainata dalla variante Delta. “La variante Delta è ancora predominante nel nostro Paese, però in altri Paesi europei incomincia a circolare anche la variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di studio”, ha detto il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.