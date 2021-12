Covid, l'Oms: "Non si esce dalla pandemia a colpi di booster, si rischia di prolungarla" - Genova 24

Genova. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mette in guardia sull’illusione che si possa uscire dalla pandemia da Covid-19 a colpi di dosi di richiamo del vaccino: “Nessun Paese potrà uscire dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo del vaccino, e i booster non vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma”.

“I programmi di potenziamento della copertura probabilmente prolungheranno la pandemia invece di farla terminare dirottando le forniture verso paesi che hanno già alti livelli di copertura vaccinale dando il virus più opportunità di diffondersi e di mutare”, ha ricordato facendo riferimento alla sperequazione di forniture dei vaccini a livello mondiale, tema da tempo portato avanti dall’organizzazione come unica via per combattere il Covid a livello globale

“E’ importante ricordare che la grande maggioranza delle ospedalizzazioni e dei morti riguarda persone non vaccinate non quelle che non hanno ricevuto la dose booster – ha poi concluso nel suo messaggio – dobbiamo essere molto chiari dicendo che vaccini rimangono efficaci contro entrambe le varianti Delta e Omicron”.