Covid, il sindacato Usb: "In porto contagi fuori controllo, servono misure concrete" - Genova 24

Genova. Aumentano i contagi di Covid anche in porto a Genova a causa della variante Omicron “ma nulla di concreto viene fatto per limitare la possibilità di contagio, atto gravissimo da parte dei terminalisti”. A lanciare l’allarme il sindacato Usb in una nota.

“Il totale immobilismo di quasi tutti i terminal ci pone nuovamente davanti alla evidente volontà da parte dei padroni di mettere la produzione prima della salute dei lavoratori – dice il sindacato – È chiaro che il green pass non è sufficiente a rendere sicuri luoghi di lavoro“.

Il sindacato accusa i terminalisti di “far finta che vada tutto bene” per non “rallentare la produttività” mentre i “dati ci danno un quadro della situazione pandemica che appare quasi fuori controllo”.

Il sindacato annuncia quindi la richiesta di un tavolo urgente con Prefettura e autorità portuale “per monitorare l’effettiva e puntuale applicazione delle procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro, per il contrasto alla diffusione del virus” e invita “tutti i lavoratori a segnalare ad Usb e ai RLS aziendali ogni situazione di rischio e di mancata applicazione delle misure Anti-Covid”.