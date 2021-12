Covid, il Cts: "Nessuna quarantena per i contatti stretti vaccinati con booster e impiegati nei servizi essenziali" - Genova 24

Roma. Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali.

Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana.

E’ questo, a quanto si apprende, l’orientamento del Cts, che si è riunito oggi per fornire un parere sulla nuova quarantena.

La decisione del Cts arriva dopo la forte richiesta da parte delle Regioni che stanno facendo pressioni sul Governo dopo l’impennata di contagi e quarantene che, a giudicare da quanto sta avvenendo, rischiano di bloccare i servizi pubblici.

E’ quanto si è visto per esempio con i treni: solo in Liguria oggi sono 72 i regionali cancellati per macchinisti positivi o in quarantena per contatti con i positivi.