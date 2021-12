Covid, i ricoveri continuano a salire: 326 contagiati in ospedale, di cui 27 in terapia intensiva - Genova 24

Genova. Sono 487 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.236 tamponi molecolari e 3.980 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino emesso dalla Regione. Continuano a crescere gli ospedalizzati che si mantengono ampiamente sopra la prima soglia di allerta con i ricoveri in terapia intensiva che rimangono stabili.

In tutta la Liguria si contano 326 ospedalizzati di cui 27 in terapia intensiva: di questi ultimi 22 non sono vaccinati e 5 sono vaccinati. Per quanto riguarda Genova, 53 ricoverati al San Martino (6 in terapia intensiva), 66 al Galliera (4 in terapia intensiva), 9 al Gaslini, 13 al Villa Scassi. Nel Tigullio 29 a Sestri Levante e 3 a Lavagna (3 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 6.697 persone (41 meno di ieri).

Si registrano due decessi: un uomo di 77 anni morto presso l’ospedale di La Spezia, e una donna di 89 mancata nel reparto Covid del San Martino di Genova.

In tutta la Liguria ci sono 7.994 positivi, 109 più di ieri. Dei nuovi contagiati 107 sono nel Savonese, 104 nell’Imperiese, 256 in provincia di Genova, 20 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 5.190 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.658 dosi di vaccino anti-Covid. Le terze dosi in tutto sono 291.174. In totale le persone vaccinate con almeno due dosi sono 970.055 per quanto riguarda i vaccini a mRna e 144.043 con preparati a vettore virale.