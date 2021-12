Covid, Federmanager Liguria: "Estendere obbligo vaccinale a tutti i cittadini" - Genova 24

Genova. “Riteniamo che ormai sia arrivato il momento di estendere l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini e non solo ad alcune categorie di lavoratori. Lo dicono i numeri preoccupanti della pandemia e il fatto che ormai i letti degli ospedali sono tutti occupati da ‘no vax’ che impediscono l’assistenza ad altri malati che il proprio dovere lo hanno fatto”.

Così Marco Vezzani, presidente di Federmanager Liguria e vicesegretario della Cec-European Managers, che aggiunge un appello all’Esecutivo: “Auspico che in tempi brevi il governo Draghi superi l’ultimo tabù ideologico e prenda provvedimenti in tal senso”.

Federmanager Liguria è l’Associazione che fa capo alla Federazione Nazionale (Federmanager) e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali. L’Associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’associazione vanta circa 2 mila iscritti in Liguria.