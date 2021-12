Covid e restrizioni, 30 sanzioni elevate in 24 ore tra mancanza di green pass e mascherine dimenticate - Genova 24

Genova. Continua la stretta da parte delle forse dell’ordine sull’adempimento delle normative legate al tentativo di contenimento della pandemia da Covid 19: come richiesto dal governo la prefettura sta coordinando i controlli a tappeto in centro, ma non solo.

Nelle ultime 24 ore sono stati elevati 30 verbali: 21 sono state le persone multate perchè sprovviste del green pass all’interno di esercizi commerciali o mezzi pubblic, mentre 8 quelle pizzicate senza mascherina.

Controlli anche nei negozio e nei mercati e mercatini: in questo caso solamente un esercente è stato sanzionato per non aver fatto rispettare le normative in vigore omettendo il controllo sui lasciapassare sanitari.