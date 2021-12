Covid, contagi nella polizia locale di Genova: con l'aumento dei controlli Ffp2 obbligatoria - Genova 24

Genova. Al momento sono sette i casi di contagio accertati all’interno del corpo della polizia locale di Genova. Un numero esiguo se si pensa che a indossare la divisa sono circa 1200 persone ma sufficiente per far scattare l’allerta e rinforzare i già stringenti regolamenti di prevenzione.

D’altronde il ritrovato vigore della pandemia non risparmia nessuno: tra i contagiati c’è anche, infatti, il comandante del primo distretto della municipale, Roberto Rogna.

Tutto questo avviene in un momento in cui le attività di controllo legate al Covid da parte delle squadre si trovano ad aumentare considerevolmente.

Mascherine obbligatorie per strada in centro, e quindi maggiore presidio, green pass obbligatorio per salire sui mezzi pubblici, e quindi supporto agli operatori Amt, situazioni di assembramento legati a manifestazioni ma anche allo shopping o alle stesse code davanti ai centri vaccinali. Secondo i sindacati l’impegno sul fronte coronavirus, per i cantuné, è tornato ai livelli 2020.

Ed è per questo che il comandante della polizia locale di Genova, Gianluca Giurato, nei giorni scorsi ha diramato una circolare dove si invitano gli agenti a una maggiore prudenza, al rispetto coerente dei protocolli e dove soprattutto si impone di indossare mascherine di tipo Ffp2, fornite dal corpo, e non soltanto quelle di tipo chirurgico.

“La circolare impone il ritorno alla mascherina Ffp2 alla luce della maggiore diffusione del virus su tutto il territorio ed in considerazione che la polizia locale è, per le mansioni svolte, esposta a particolare rischio – spiega Giurato, che esclude categoricamente la presenza di cluster nei vari distretti. “Se si considera il numero di operatori complessivo la percentuale di contagi è bassissima”, sottolinea Giurato.

Ma oltre alla circolare sulle mascherine c’è un’altra novità, un altro dovere a cui gli agenti sono dovuti sottostare nelle ultime ore.

E’ scaduto ieri, infatti, il termine per presentare al comando il certificato di vaccinazione o la prenotazione del vaccino. Come noto, dal 15 dicembre, in base all’ultimo decreto Draghi, per gli esponenti delle forze dell’ordine – e quindi anche per la polizia locale – il vaccino anti Covid sarà del tutto obbligatorio.