Covid, 869 nuovi casi e 21 ospedalizzati in più. Tra i morti una donna di 53 anni - Genova 24

Genova. Sono 869 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Liguria, per un totale di 10.782 attualmente positivi. Il dato si riferisce a 6.540 tamponi molecolari e 16.732 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Questi i dati offerti dal bollettino odierno della Regione Liguria. Sette sono i decessi e 21 i nuovi pazienti ricoverati in ospedale in tutta la regione.

Per quanto riguarda i morti, il più giovane è una donna di 53 anni, mancato all’ospedale di Sanremo, mentre il più anziano una donna di 96 anni, deceduto all’ospedale di Sestri Levante

Gli ospedalizzati oggi raggiungono quota 432 (21 più di ieri), di cui 31 in terapia intensiva: 22 di loro non sono vaccinati, 9 sono vaccinati ma con comorbidità.

Dei nuovi positivi, ben 334 sono residenti in provincia di Imperia, 137 a Savona, 304 a Genova (206 in Asl3 e 98 in Asl4), 88 alla Spezia. 6 non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Le persone in isolamento domiciliare sono 8.076, 256 in più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 6.519 persone.

Per quanto riguarda il piano delle vaccinazioni invece, secondo il bollettino odierno di Alisa, ad oggi sono state somministrate 2.719.715 dosi di vaccino anti-Covid, pari al 98% delle 2.773.163 dosi consegnate.