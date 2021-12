Covid, 486 nuovi casi in Liguria. Lieve calo dei ricoveri e dei posti occupati in terapia intensiva - Genova 24

Genova. Sono 486 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.178 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.116 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 237 sono relativi alla provincia di Genova (177 alla Asl 3 e 60 alla Asl 4), 110 riguardano l’Asl 2 savonese, 83 l’imperiese e 49 lo spezzino. Sette persone non risultano invece riconducibili a una residenza in Liguria.

Al momento in Liguria ci sono 6.800 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 3.317 nel genovese e 1.206 in provincia di Savona. Oggi nessun decesso è stato registrato dal bollettino.

Lieve calo tra i ricoverati. Sono in tutto 194, nove in meno di ieri di cui 22 in terapia intensiva (ieri erano 25).

In isolamento domiciliare abbiamo 5.099 persone, 287 più di ieri. Sono 4.291 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 374.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.542 nuove dosi di Pfizer/Moderna: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.525.773.