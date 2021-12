Covid, 246 nuovi casi in Liguria. Nuovo salto in avanti dei ricoveri: +21 in un giorno - Genova 24

Genova. Sono 247 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.175tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.439 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 138 sono relativi alla provincia di Genova (118 alla Asl 3 e 20 alla Asl 4), 62 riguardano l’Asl 2 savonese, 3 l’imperiese e 44 lo spezzino. Al momento in Liguria ci sono 6.880 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 3.342 nel genovese e 1.198 in provincia di Savona. Oggi sono stati registrati due decessi: una donna di 78 anni morta nell’ospedale di Sestri Levante e un uomo di 77 anni deceduto all’ospedale di La Spezia.

Tornano a salire i ricoverati: sono in tutto 215 (21 più di ieri) di cui 24 (+due rispetto a ieri) in terapia intensiva: in questo modo di avvicina la soglia di allerta per l’occupazione dei letti di media intensità, che equivale al 15% del disponibilità vale a dire 256 ricoveri: ad oggi mancano quindi 65 posti in media intensità per sfondare il terzo parametro da ‘zona gialla’.