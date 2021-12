Genova. Incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina in corso Europa, all’altezza dell’ospedale San Martino in direzione ponente.

Una donna di circa quarant’anni, conducente di un’utilitaria, è rimasta ferita lievemente dopo essersi ribaltata con la sua auto.

La donna è stata estratta dal mezzo dai vigili del fuoco e trasferita in codice verde al San Martino. L’incidente ha provocato disagi per la viabilità in zona.