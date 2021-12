Coronavirus, Toti: "Implementati i posti per la fascia 5-11 anni, disponibilità dai primi di gennaio" - Genova 24

Genova. “Ammontano a 1.218.191 i vaccinati con almeno una dose in Liguria e 1.164.259 i vaccinati con ciclo completo, mentre sono 431.183 i vaccinati con dose booster. Numeri importanti che testimoniano senza alcun dubbio il grande sforzo compiuto a favore della campagna vaccinale da tutti i sanitari. A questo punto dobbiamo continuare in questo modo anche per la fascia 5 /11anni nella quale risultano prenotati 12.201 bambini che potranno essere vaccinati nei prossimi giorni”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sui vaccini.

“Proseguono a pieno ritmo anche le prenotazioni – dice Toti – con 1.073.972 liguri che hanno prenotato la prima dose e 570.341 che si sono prenotati per la dose aggiuntiva. Auspico che l’adesione possa ulteriormente aumentare. Le agende anche per la fascia pediatrica sono state implementate e in tutte le Asl della Liguria ci sono posti disponibili a partire dai primi di gennaio”.

Intanto per quanto riguarda i dati, l’incidenza di nuovi positivi in Liguria nell’ultima settimana è di 493 casi su 100.000 con la punta di 763 a Imperia e a seguire 527 alla Spezia, 433 a Savona e 396 a Genova.

Si fa più intensa anche la pressione sulle strutture ospedaliere in cui risultano 549 posti letto occupati da pazienti Covid in tutta la Liguria, di cui 41 in terapia intensiva. Oggi sono 1.146 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria a fronte di 6.807 tamponi molecolari e 17.910 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Sul totale dei positivi 174 risultano in Asl 1, 118 in Asl 2, 445 in Asl 3, 203 in Asl 4 e 186 in Asl 5 e 12 i decessi.