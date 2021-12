Coronavirus, più di 20 ricoveri al Gaslini: "Covid associato spesso a bronchiolite ma situazione sotto controllo" - Genova 24

Genova. Anche nella fascia più giovane della popolazione, quella per cui il vaccino non è neppure un’opzione, si stanno registrato casi di covid come mai prima e questo è evidente dal numero di ricoveri registrati nelle ultime ore al Gaslini di Genova.

Al momento i piccoli pazienti ricoverati con Covid sono 21. Sei fra loro sono entrati in ospedale oggi, altri cinque nella giornata di ieri, undici nei soli ultimi due giorni quindi.

“Negli ultimi giorni sono aumentati i ricoveri all’ospedale Gaslini – ha commentato il direttore sanitario Raffaele Spiazzi – ma la situazione è sotto controllo visto che non abbiamo bambini in terapia intensiva mentre registriamo per lo più di ricoveri brevi”.

“In alcuni casi – continua – i ricoveri avvengono anche per precauzione visto che i più piccoli a volte associano il Covid alla bronchiolite“.

“È anche importante registrare come i decorsi avvengano in maniera positiva a casa e non abbiamo avuto casi di nuovi ingressi dopo le dimissioni“, conclude Spiazzi.