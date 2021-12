Coronavirus, nuovo record stagionale con 1144 nuovi casi in Liguria, balzo delle terapie intensive - Genova 24

Genova. Sono 1144 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 6758 test molecolari e 14759 test antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione.

Non si registrava un numero così alto dal 5 novembre 2020, cioè dalla seconda terribile ondata quando si è verificato il record assoluto di 1208 casi. Ieri i casi erano stati 1129.

Si registra ancora un aumento degli ospedalizzati (+9) e del numero dei decessi, 5 in più rispetto a ieri.

Dei nuovi casi 502 sono relativi alla provincia di Genova, 401 alla Asl 3 genovese e 101 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 183 nuovi casi. Nell’imperiese 247 e 205 nello spezzino. Sette casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Sono 462 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (9 in più rispetto a ieri), con un balzo di quattro persone in più in terapia intensiva, 32 in totale, di questi 22 sono non vaccinati 10 vaccinati.

I morti in tutto sono 4.547. Cinque i deceduti registrati dal bollettino di oggi. Tutti hanno più di 70 anni.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 11.631 in Liguria nonostante i 536 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 7314 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 8406.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 13299 dosi di vaccino di cui 11.181 terze dosi.