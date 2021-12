Coronavirus, l'Oms: "I dati su Omicron non fanno dubitare sulla protezione dei vaccini" - Genova 24

Liguria. La nuova variante Omicron non deve spaventare: secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità “non ci sono indicazioni che facciano dubitare che i vaccini attuali proteggano contro Omicron” ha affermato Michael Ryan, responsabile per le emergenze.

Si legge su Ansa: “Non c’è nessuna indicazione che questa variante causi forme più gravi di Covid-19 – ha aggiunto poi all’Afp -. Abbiamo vaccini molto efficaci che hanno dimostrato il loro potere contro tutte le varianti comparse finora in termini di gravità della malattia e di ricoveri e non non c’è alcuna ragione per pensare che non sia lo stesso in questo caso”.

Rassicuranti sono state anche le parole del sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri, intervenuto la settimana scorsa a Genova: “Ogni volta che è arrivata una variante ci siamo sempre preoccupati come se fosse la fine dell’umanità. Il buonsenso ci dice di attendere e osservare i numeri che abbiamo, che sono buoni anche se in alcune aree c’è più sofferenza. Nel caso la nuova variante possa determinare problemi, saremo in grado di affrontare la situazione, gestirla e ricominciare”.

Intanto una ricerca svolta in Massachusetts sostiene che la variante Omicron non deve fare paura, in quanto è simile a un raffreddore. A ripotarlo il direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino, Matteo Bassetti che ha spiegato: “La nuova variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il mondo, ha acquisito un ‘pezzetto’ del virus del raffreddore comune. Ecco spiegato perché darebbe quadri clinici più lievi, rispetto alla Delta, molto simili al raffreddore”.

L’invito degli esperti resta sempre lo stesso: “Continuiamo a vaccinarci, anche con le terze dosi”.