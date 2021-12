Coronavirus, Liguria terza per aumento dei contagi. Terapie intensive oltre la soglia critica - Genova 24

Genova. Nella settimana dal 1° al 7 dicembre la Liguria risulta la terza regione italiana per aumento dei contagi: è quanto emerge dal report della fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia di coronavirus. La nostra regione ha registrato infatti una crescita del 30,6%, stesso valore del Veneto, superato solo da Umbria (50,3%) e Piemonte (43,8%), contro una media nazionale del 22,4%. La provincia con l’incidenza settimanale più alta è Imperia (367 nuovi casi ogni 100mila abitanti), valore che si assottiglia man mano che si procede verso Levante.

Il monitoraggio conferma che la Liguria è ormai stabilmente oltre la soglia critica di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in terapia intensiva (10%) con un tasso del 12%, mentre si sta avvicinando alla soglia del 15% per l’area medica registrando attualmente una percentuale dell’11%. Numeri che fanno immaginare un prossimo allontanamento dalla zona bianca.

La regione con la situazione peggiore è certamente il Friuli Venezia Giulia che sta viaggiando verso la zona arancione col 16% di occupazione in terapia intensiva e il 24% in area medica. Del resto anche il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, osserva che “con il trend attuale di crescita dei nuovi casi, anche se l’impatto sugli ospedali è ammortizzato dai vaccini, nelle prossime 4 settimane diverse regioni cambieranno colore”. Analisi in sostanza condivisa ieri dal presidente ligure Giovanni Toti.

La situazione, comunque, non è così allarmante. “Rispetto allo scorso autunno – spiega Cartabellotta – la percentuale di pazienti che necessita di ricovero ospedaliero sul totale dei positivi si è dimezzata grazie alla protezione del ciclo vaccinale primario nei confronti delle forme severe di malattia. Inoltre, a fronte di un numero di tamponi pressoché costante, è verosimile che la riduzione della percentuale dei pazienti ospedalizzati nelle ultime settimane sia correlata al progressivo incremento delle terze dosi somministrate, che riportano l’efficacia a valori più elevati”.

A proposito di vaccini, la Liguria è quasi in linea con la media nazionale di copertura delle terze dosi, 46,3% contro 46,8%. Anche a livello nazionale si registra un costante aumento delle prime dosi. “Nella settimana 29 novembre-5 dicembre il numero dei nuovi vaccinati è salito a 223.116 (+31,7%) rispetto ai 169.397 della settimana precedente – si legge nel rapporto di Gimbe -. Sono tuttavia ancora 6,6 milioni le persone senza nemmeno una dose, di cui preoccupano da un lato 2,51 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall’altro 1,09 milioni nella fascia 12-19 anni che aumentano la circolazione del virus nelle scuole”.

In vista delle feste natalizie, il presidente Cartabellotta raccomanda prudenza: “Le aumentate occasioni di contatti sociali impongono massima cautela nei comportamenti individuali: utilizzare la mascherina negli ambienti chiusi, possibilmente FFP2 se affollati, rispettare il distanziamento sociale e ventilare frequentemente i locali, anche a casa in occasione di riunioni con parenti e amici”.