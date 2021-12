Coronavirus, in Liguria contagi alle stelle: 2.420 nuovi positivi ma calano gli ospedalizzati - Genova 24

Genova. Battuto anche oggi il record assoluto di nuovi positivi al coronavirus in un giorno in Liguria: sono 2.420 su 9.271 tamponi molecolari e 15.988 test antigenici rapidi processati secondo i dati dell’ultimo bollettino. Calano però gli ospedalizzati che sono 13 in meno di ieri, pur con un aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Da registrare altri 5 decessi che portano il bilancio a 4.586 dall’inizio della pandemia.

In tutta la regione sono 529 i ricoverati di cui 47 in terapia intensiva (di questi 35 non sono vaccinati). Nella città metropolitana di Genova se ne contano 73 al San Martino (6 in terapia intensiva), 102 al Galliera (6 in terapia intensiva), 13 al Gaslini (1 in terapia intensiva), 61 al Villa Scassi (4 in terapia intensiva), 20 a Sestri Levante, 5 a Lavagna (2 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare in tutta la Liguria 12.085 persone, 380 più di ieri.

I positivi attualmente in Liguria sono 17.491 (rispetto a ieri 1.619 in più nonostante 706 nuovi guariti). In sorveglianza attiva ci sono 11.188 persone. Dei nuovi contagiati 1.033 sono in provincia di Genova, 483 nel Savonese, 461 nello Spezzino, 422 nell’Imperiese, 21 residenti fuori Liguria.

Ieri sono state eseguite 11.777 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 470.859.