Coronavirus, in Liguria altri 512 contagi e 5 morti. Superata quota 300 ricoverati in ospedale - Genova 24

Genova. Sono 512 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.604 tamponi molecolari e 8.372 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino emesso dalla Regione. Continuano a crescere gli ospedalizzati che superano quota 300 anche se calano i ricoverati in terapia intensiva. Si contano altre 5 vittime tra cui un uomo di 49 anni deceduto all’ospedale di Sanremo.

In tutta la Liguria si contano 301 ospedalizzati di cui 27 in terapia intensiva: di questi ultimi 21 non sono vaccinati e 6 sono vaccinati. Per quanto riguarda Genova, 51 ricoverati al San Martino (6 in terapia intensiva), 56 al Galliera (4 in terapia intensiva), 8 al Gaslini, 12 al Villa Scassi. Nel Tigullio 25 a Sestri Levante e 4 a Lavagna (3 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 6.272 persone (41 meno di ieri).

In tutta la Liguria ci sono 7.885 positivi, 138 più di ieri. Dei nuovi contagiati 156 sono nel Savonese, 147 nell’Imperiese, 134 in provincia di Genova, 74 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 4.972 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.247 dosi di vaccino anti-Covid. Le terze dosi in tutto sono 284.554. Immunizzate 969.295 persone con vaccini a mRna e 144.047 con vaccini a vettore virale.