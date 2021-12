Coronavirus, in Liguria 700 nuovi casi in un giorno: superata la soglia di rischio dei ricoverati in area medica - Genova 24

Genova. Sono 700 i nuovi positivi al Covid 19 registrato oggi in Liguria dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è a fronte di 5801 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8602 tamponi antigenici rapidi.

Si tratta del più alto numero di contagi in un giorno registrato da aprile 2021 a oggi. Tre giorni fa si è era toccata quota +690.

Dei nuovi casi, 216 sono relativi alla provincia di Genova (281 in Asl3 e 98 in Asl4), 107 al savonese, 216 all’imperiese e 94 allo spezzino. Due casi sono relativi a persone non residenti in Liguria.

Oggi il bollettino riporta anche quattro decessi: tra loro una donna di 48 anni ricoverata al San Martino e una di 61 anni ricoverata al Galleria.

Come da previsioni, oggi, è anche stata superata la soglia di ricoveri in area medica parametro per fare scattare la zona gialla (i parametri di incidenza e terapie intensive occupati erano già stati superati da tempo).

Al momento i pazienti Covid in ospedale sono in tutto 294, 21 più di ieri e 8 oltre la soglia, 28 dei quali in terapia intensiva . Dei 28 pazienti in intensiva 6 sono persone vaccinate.

Aumentano i casi di quarantena, 213 più di ieri, per un totale di 6313 in Liguria. Molti anche i soggetti in sorveglianza attiva, perché considerati a rischio contagio: 4817. I casi “attivi” di Covid in Liguria sono al momento 7747, di cui 3567a Genova e 1414 nel savonese. I guariti sono 374.

Sul fronte della campagna vaccinale, oggi sono state effettuate 13.208 dosi, di cui però ben 11.517 terze dosi.

Oggi, come riportato dalla direzione dell’ospedale San Martino, è stato anche riscontrato per la prima volta in Liguria un caso di variante Omicron: la paziente su cui è stato sequenziato il virus è una 71enne savonese rientrata da un viaggio in Sudafrica.