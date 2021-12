Coronavirus, in Liguria 598 nuovi positivi e non si ferma la crescita degli ospedalizzati - Genova 24

Genova. Sono 598 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.008 tamponi molecolari e 15.359 test antigenici rapidi secondo il nuovo bollettino emesso dalla Regione. Continuano a crescere i ricoveri in ospedale, compresi quelli in terapia intensiva. Si registra un solo decesso, una 92enne morta al Galliera due giorni fa, che porta il bilancio complessivo a 4.485 da inizio emergenza.

Sono 273 i ricoverati in tutta la Liguria (14 in più) di cui 30 in terapia intensiva (25 non vaccinati e 5 vaccinati). A Genova se ne contano 52 al San Martino (6 in terapia intensiva), 50 al Galliera (3 in terapia intensiva), 6 al Gaslini, 1 al Villa Scassi. Nel Tigullio sono 26 a Sestri Levante e 7 a Lavagna. In isolamento domiciliare 6.100 persone (122 in più).

Dei nuovi contagiati 272 sono in provincia di Genova, 168 nell’Imperiese, 109 nel Savonese, 49 nello Spezzino. In tutto ci sono attualmente 7.425 positivi (169 in più) con 428 nuovi guariti. In sorveglianza attiva 4.839 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state eseguite 15.151 vaccinazioni. Le terze dosi somministrate sono 266.823. Le persone immunizzate con vaccini a mRna sono 986.016, quelle con vaccini a vettore virale sono 144.043.