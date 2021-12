Coronavirus, in Liguria 1.459 nuovi positivi in un giorno: record assoluto da inizio pandemia - Genova 24

Genova. Sono 1.459 i nuovi positivi in Liguria su 8.892 tamponi molecolari e 14.873 test antigenici rapidi processati nell’ultima giornata secondo il bollettino della Regione. Si tratta del record assoluto di contagi dall’inizio della pandemia: sfondato il picco massimo di 1.209 positivi toccato il 13 novembre 2020, quando però era molto inferiore il numero di test processati.

Aumentano anche gli ospedalizzati, ad oggi 472 in tutta la Liguria (cioè 10 più di ieri) con 37 ricoverati in terapia intensiva di cui 26 non vaccinati e 11 vaccinati. Al San Martino sono 37 (di cui 7 in terapia intensiva), al Galliera 85 (di cui 5 in terapia intensiva), al Gaslini 12, al Villa Scassi 59 (di cui 2 in terapia intensiva). A Sestri Levante 24, a Lavagna 5 (di cui 3 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 8.760 positivi (354 in più).

Si registrano 3 nuovi decessi (due uomini di 77 e 78 anni e una donna di 82 anni) che portano il bilancio delle vittime a 4.550.

In tutta la Liguria ci sono 12.359 persone positive (crescono di 728 unità rispetto a ieri) con 728 nuovi guariti. Dei nuovi contagi 585 si registrano in provincia di Genova, 332 nell’Imperiese, 320 nel Savonese, 204 nello Spezzino.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 11.512 dosi di vaccino. Le terze dosi inoculate sono 355.042 in tutto. Sono state immunizzate 981.188 persone con vaccini a mRna e altre 144.069 con vaccini a vettore virale.