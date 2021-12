Coronavirus, il contagio non rallenta: anche a Natale 1451 nuovi casi e nuova impennata di ricoveri - Genova 24

Genova. Sono 1.451 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7729 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 19.061 tamponi antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. E’ il secondo dato più alto in assoluto da inizio pandemia, cioè da marzo 2020, dopo che alla vigilia di Natale sono stati registrati 1459 nuovi casi in un giorno.

Si tratta però di un record per quanto riguarda il numero di tamponi effettuati, mai così tanti in 24 ore.

Dei nuovi casi 630 sono relativi alla provincia di Genova, 517 alla Asl 3 genovese e 113 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 158 nuovi casi. Nell’imperiese 391 e 265 nello spezzino: entrambe queste ultime due città hanno un’incidenza molto più alta della media regionale e nazionale. Sette casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Nuovo balzo in avanti dell’occupazione dei posti letto. Sono 483 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (11 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva, 27 non vaccinati e 12 vaccinati. Rispetto a ieri le persone in rianimazione sono sette in più.

Ricordiamo che la Liguria, attualmente in zona gialla, passerebbe in zona arancione con 520 letti di media intensità (su oltre 1.700) e di 47 di terapia intensiva (su 230) occupati.

I morti in tutto sono 4.552. Due i deceduti registrati dal bollettino di oggi, entrambi ultraottantenni.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 13.108 in Liguria nonostante i 700 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 8109 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 9405, 645 più di ieri.

Giorno di riposo natalizio per gran parte dei centri vaccinali. Tra ieri e oggi sono state somministrate 3.391 dosi di vaccino.