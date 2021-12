Coronavirus, crescono contagi e ricoveri: quasi 11 mila liguri 'positivi' in casa, 12 i morti registrati - Genova 24

Genova. Sono 1.146 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 17.910 tamponi antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione.

Dei nuovi casi 648 sono relativi alla provincia di Genova, 445 alla Asl 3 genovese e 203 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 118 nuovi casi. Nell’imperiese 174 e 186 nello spezzino. 20 casi sono riconducibili a una residenza in Liguria. Pesante il bilancio dei decessi anche se non alcuni sono riferiti alla scorsa settimana: Dodici i morti registrati nel bollettino, la più giovane è una donna di 63 anni ricoverata alla Spezia.

Nuovo anche se lieve balzo in avanti dell’occupazione dei posti letto. Sono 549 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (4 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva, 29 non vaccinati e 12 vaccinati.

Secondo le tabelle ministeriali, il passaggio in zona arancione avverrebbe con il superamento del 30% dei posti occupati in media intensità, parametro ampiamente superato visto che si tratta di 520 unità ricoverate, mentre oggi sono appunto 549) unito al superamento del 20% delle intensive, cosa che avverrebbe con 47 posti occupati nei reparti che oggi contano 41 persone in trattamento. Mancano quindi solo 6 posto in terapia intensiva. Oltre ai parametri ospedalieri, per la zona arancione si tiene conto anche dell’incidenza che deve essere superiore ai 150 casi ogni 100mila abitanti. Una quota superata di 4 volte nella nostra regione.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 14.184 in Liguria nonostante i 498 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 9.854 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 10.974, 986 più di ieri.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore sono state inoculate 16.022 dosi: attualmente sono state quindi somministrate 2.786.128 dosi, vale a dire il 98% di quelle consegnate. Sono 435.773 le dosi booster fino ad oggi effettuate.