Coronavirus, altri mille nuovi casi in 24 ore: crescono ancora i ricoveri, 4 i morti - Genova 24

Genova. Sono 1007 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.425 tamponi molecolari e 12.183 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.

Si registrano, nelle ultime 24 ore, quattro decessi: 2 donne e 2 uomini. Il più giovane è un uomo di 81 anni morto all’ospedale di Savona. Mentre il più anziano è una donna di 94 anni, morta all’ospedale Galliera di Genova.

Gli ospedalizzati di oggi sono 372, di cui 31 in terapia intensiva. In totale 7 in più rispetto a ieri di cui due in più in terapia intensiva

Dei nuovi positivi di 237 sono residenti in provincia di Imperia, 178 a Savona, 457 a Genova (376 in Asl3 e 81 in Asl4), 126 alla Spezia. Nove non sono riconducibili a residenze in Liguria

Le persone in isolamento domiciliare sono 568 più di ieri, per un totale di 7.758. In sorveglianza attiva ci sono 6.040 persone

.

Per quanto riguarda il piano delle vaccinazioni invece, secondo il bollettino odierno di Alisa, ad oggi sono state somministrate 2.673.587 dosi di vaccino anti-Covid, pari al 96% delle 2.773.118 dosi consegnate. Nella giornata di ieri sono state somministrate 13.367 dosi di vaccini rMna. Le dosi booster in Liguria sono a quota 354.381